СК назвал число пропавших после пожара в Кемерове

В Следственный комитет (СК) поступили заявления о пропаже 67 человек во время пожара в Кемерове. Об этом во вторник, 27 марта, сообщается на сайте ведомства.

«На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, родственники опознали тела 21 погибшего, после чего им были выданы разрешения для захоронения. Некоторые тела были сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы.

«Во избежание ошибок на данном этапе СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — добавила представитель ведомства.

Ранее на сайте администрации Кемерова появился список, в котором пропавшими без вести указаны 38 человек, в том числе 26 детей. По данным кемеровской мэрии, в результате пожара пострадали 69 человек, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация. В России 28 марта объявлен траур.

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