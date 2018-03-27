СК назвал число пропавших после пожара в Кемерове

В Следственный комитет (СК) поступили заявления о пропаже 67 человек во время пожара в Кемерове. Об этом во вторник, 27 марта, сообщается на сайте ведомства.
«На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, родственники опознали тела 21 погибшего, после чего им были выданы разрешения для захоронения. Некоторые тела были сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы.
«Во избежание ошибок на данном этапе СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — добавила представитель ведомства.
Ранее на сайте администрации Кемерова появился список, в котором пропавшими без вести указаны 38 человек, в том числе 26 детей. По данным кемеровской мэрии, в результате пожара пострадали 69 человек, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация. В России 28 марта объявлен траур.