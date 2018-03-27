Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове

Администрация Кемерова опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

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В списке пропавших 38 человек, в том числе 26 детей, даты рождения двух человек не указаны. На сайте мэрии опубликованы также фамилии 25 опознанных погибших.

Штаб, который создали родственники погибших, сообщал о 85 пропавших без вести.

Источник «Интерфакса» отмечает, что поисковую операцию в торговом центре завершили, спасатели собрали все фрагменты тел.

Всего жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пострадали, по данным кемеровской мэрии, 69 человек, сколько из них находятся в больницах, не уточняется. Ранее сообщалось о 67 пострадавших, 12 из которых госпитализированы.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация. В России 28 марта объявлен траур.

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