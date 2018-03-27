В Кемерове подсчитали пропавших без вести при пожаре

В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал собеседник агентства.

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Данные передадут в полицию. В инициативной группе, которая, по выражению «Интерфакса», составляет «альтернативный список» пропавших без вести, агентству сообщили о 78 пропавших, 70 из которых дети.

В пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.

Приоритетная версия, которую рассматривает Следственный комитет, — замыкание электропроводки.

Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Задержаны пять человек, среди них — охранник торгового центра, который, по данным следствия, не включил систему оповещения.

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