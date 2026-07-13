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Культура
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06:33, 13 июля 2026Культура

Участники музыкальной группы погибли при крушении самолета

Участники музыкальной группы The Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамских островах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Участники известной музыкальной группы The Pond Band погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna 402 на Багамских островах. Трагическую новость сообщил Союз музыкантов и артистов эстрады Багамских Островов (BMEU) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Среди тех, кого мы потеряли, — некоторые из талантливых и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, в том числе участники группы The Pond Band и диджей», — говорится в заявлении.

Всего в авиакатастрофе, случившейся 11 июля, погибли десять человек. Что стало причиной крушения пока неизвестно.

Группу The Pond Band знали многие по их участию в крупных культурных событиях и ярким выступлениям, которые сочетали в себе традиционную багамскую музыку и современные мотивы.

Ранее стало известно о смерти вокалиста легендарной рок-группы Boston Томми ДеКарло.

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