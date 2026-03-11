Реклама

01:51, 11 марта 2026Культура

Умер вокалист легендарной рок-группы

Умер вокалист рок-группы Boston Томми ДеКарло
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matt Becker / Wikipedia

Умер вокалист легендарной рок-группы Boston Томми ДеКарло. Об этом семья музыканта сообщила на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

60-летний артист скончался 9 марта. Причиной стал рак мозга, диагностированный в сентябре прошлого года.

Оригинальный вокалист группы, Брэд Делп, умер в 2007 году. После его смерти ДеКарло, работавший в тот момент в магазине строительных товаров, записал песню-посвящение своему кумиру. Он загрузил в сеть запись и несколько каверов на песни Boston и отправил ссылку группе. Первоначально отвергнутый, голос ДеКарло был замечен основателем группы, гитаристом и автором песен Томом Шольцем, который заметил, что он поразительно похож на голос Делпа. Он пригласил его на концерт в память о покойном певце, а затем предложил ему присоединиться к группе.

Самой известной песней Boston является композиция More Than a Feeling с дебютного альбома группы 1976 года. Ее гитарный рифф входит в списки наиболее узнаваемых в истории рок-музыки.

