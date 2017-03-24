Бывший барабанщик Boston умер во время выступления на борту круизного лайнера

Бывший барабанщик и бэк-вокалист американской рок-группы Boston Сайб Хашиан скончался на сцене во время концерта. Об этом сообщил сын музыканта Адам, передает Fox News.

Хашиану было 67 лет. Он выступал на борту круизного лайнера в рамках тура Rock Legends Cruise. Внезапно ему стало плохо и он упал. Музыканта пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

По словам Адама, причина смерти пока неизвестна. Он предположил, что это мог быть сердечный приступ.

Сайб Хашиан был одним из первых членов Boston, образованной в 1976 году. Он участвовал в записи первого альбома коллектива, в который вошел один из главных хитов группы, More Than a Feeling, а также в создании второй пластинки Don't Look Back. Музыкант также работал над синглами Long Time и Peace of Mind. Хашиан покинул группу после выхода второго альбома.

В дискографии Boston шесть студийных альбомов. Последняя пластинка Life, Love & Hope вышла в 2013 году. Группа продолжает давать концерты в настоящее время.