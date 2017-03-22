Новую песню Чака Берри выложили в сеть

Материалы по теме Мистер Рок-н-ролл Ушел Чак Берри — человек, придумавший современную музыку Конец эпохи 90 лет рок-н-ролла на примере жизни Чака Берри

Композиция под названием Big Boys музыканта Чака Берри, который скончался 18 марта, была опубликована на YouTube-канале исполнителя. Песня войдет в новый альбом Берри, CHUCK («Чак»). Релиз последней пластинки звезды рок-н-ролла намечен на 16 июня.

CHUCK станет первым сольным альбомом Берри почти за 40 лет. Предыдущий, Rock It, вышел в 1979 году. О работе над пластинкой музыкант объявил в день своего 90-летия 18 октября 2016 года

Чак Берри умер в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть исполнителя концом эпохи.