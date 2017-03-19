Рок-музыканты назвали смерть Чака Берри концом эпохи

Ряд рок-музыкантов выразили соболезнования в связи со смертью одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри, сообщает Rolling Stone.

Так, гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть Берри концом эпохи. Их лидер Мик Джаггер заявил, что Берри оказал огромное влияние. «Он был не только блестящим гитаристом и исполнителем, но, главное, он был профессиональным композитором. Его песни будут жить вечно», — отметил музыкант. «Я хочу поблагодарить Берри за ту музыку, которую он нам подарил. Он осветил наши юношеские годы, и вдохнул жизнь в наши мечты стать музыкантами», — добавил исполнитель.

Основатели и вокалист рок-группа The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри вдохновлял музыкантов. «Его будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл», — написал он в Twitter. Рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин назвал Берри величайшим рок-н-ролльщиком в истории.

«Покойся с миром, Чак Берри, мистер рок-н-ролл», — написал бывший участник группы The Beatles Ринго Старр в своем микроблоге.

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Чак Берри умер 18 марта в своем доме в штате Миссури. Он считается одним из основоположников рок-н-ролла. Его музыкальная карьера началась в начале 50-х, когда он стал исполнять песни в клубах Сент-Луиса. В 1984 году певец и гитарист был удостоен премии «Грэмми» за особый вклад в музыку. Спустя два года он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Берри также занимает пятое место в топ-100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

В октябре 2016-го, в день своего 90-летия, он анонсировал выход своего нового альбома. Планировалась, что первая за последние 38 лет пластинка под названием «Чак» появится в 2017 году.