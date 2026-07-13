Парень поленился выбросить мусор и устроил кровавую бойню в квартире

Пользователь Reddit с ником Shieldine рассказал, как устроил кровавую бойню в квартире. Уезжая в больницу на плановую операцию, он поленился выбросить мусор.

«Это была операция на пальце, а отсутствовать я планировал дня четыре или пять. Перед выходом я посмотрел на лежащий в коридоре мусорный мешок и решил, что вынесу его, когда вернусь. Однако операция прошла не так, как ожидалось, из-за чего я отсутствовал почти три недели. В самый жаркий период года», — написал автор.

Вернувшись в квартиру через три недели, он зашел в гостиную и заметил муху. Избавившись от нее, он увидел еще одну. Присмотревшись к стеклянной двери, парень понял, что по ней снуют еще несколько насекомых.

«Я вышел в коридор, включил свет и увидел целую армию мух, снующих просто повсюду. В этот момент я заметил, что эпицентром их размножения был мусорный мешок. Взбешенный и с плохо функционирующим после операции пальцем я начал убивать всех подряд, насчитав в итоге около 35 насекомых, настигнутых мною в разных концах квартиры. Отдельное спасибо храбрым паукам, которые поймали еще около 20 насекомых. Множество живых мух застряли в самом мусорном мешке, и вытаскивать его было отвратительно», — заключил парень, которому в итоге пришлось залить всю квартиру химикатами.

Тем временем в Адыгее возле жилых домов открылся зловонный «портал в ад» в виде компостной ямы с останками животных. Из-за скопления биологических отходов, гниющих под открытым небом, хутор заполонили мухи.