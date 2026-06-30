В российском регионе открылся зловонный портал в ад

Жители Адыгеи пожаловались на гниющие останки животных рядом с жилыми домами

В Адыгее возле жилых домов открылся зловонный «портал в ад» в виде компостной ямы с останками животных. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о хуторе Пикалине. По словам местных жителей, компания по утилизации отходов «Утилитсервис‑Юг» выкопала яму с внутренностями и останками животных в 300 метрах от их домов. Со временем «хранилище» постоянно пополняется. Люди пожаловались, что в жару смрад разносится по населенному пункту. Помимо этого, из-за скопления биологических отходов, гниющих под открытым небом, хутор заполонили мухи.

Местные жители утверждают, что проверки нарушений надзорными органами решают проблему лишь на время — резкий запах исчезает, однако спустя несколько дней возвращается вновь. Между тем генеральный директор «Утилитсервис‑Юга» в беседе с отверг все обвинения. Он утверждает, что технология компании полностью герметична: так, отходы якобы перерабатываются в изолированных емкостях с использованием биопрепаратов, что исключает распространение запаха и контакт с почвой. Он заявил, что в результате регулярных проверок Россельхознадзора нарушений обнаружено не было. Лишь в сентябре 2025 года прокуратура два раза выносила организации предостережения, которые в дальнейшем были устранены.

Ранее жители села в Нижегородской области пожаловались, что местную реку затопило фекалиями. Виновником происходящего люди называют крупную ферму, которая расположена неподалеку.