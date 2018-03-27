Гендиректор «Зимней вишни» назвала имя ответственной за эвакуацию людей

Генеральный директор и совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, задержанная в рамках расследования уголовного дела о пожаре, назвала имя человека, который в случае ЧП был ответственным за эвакуацию людей. Об этом она рассказала, давая показания, передает РЕН ТВ.

«В выходные дни всегда в ТЦ есть ответственный сотрудник по графику. В этот день дежурил человек не по графику. Суду и следствию я об этом сообщу. Дежурила Воробьева Жанна Владимировна», — рассказала она.

Ранее 27 марта, говоря о причинах пожара, Судденок заявила, что это был поджог. «Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — заключила она.

По словам Судденок, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали».

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Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Всего жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по данным кемеровской мэрии, 69 человек.

В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.

В рамках расследования уголовного дела задержаны пять человек. Кроме Судденок, среди них числится технический директор ТЦ Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, разрабатывавший противопожарную систему, Александр Никитин, монтировавший эту систему, а также охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре. Жанны Воробьевой, чье имя назвала Судденок, среди них нет.

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