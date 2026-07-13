Подающий надежды 19-летний футболист попал в смертельное ДТП

Во Франции подающий надежды футболист клуба «Ним» Родригес погиб в ДТП

Во Франции подающий надежды футболист клуба «Ним» попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает Need To Know.

Авария произошла на шоссе недалеко от города Ним в департаменте Гар 5 июля. 19-летний спортсмен Тева Родригес на своем автомобиле столкнулся с фургоном, двигавшимся по встречному направлению. Три человека, включая Родригеса, оказались в больнице с тяжелыми травмами. Врачи два дня боролись за жизнь футболиста, но спасти его не смогли.

Родригес был капитаном дублирующего состава «Нима». Тренеры назвали его идеальным капитаном дубля и образцовым игроком. Дирекция команды выразила соболезнования его семье.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молния ударила в участников футбольного матча в городе Малакка. Одного из игроков спасти не удалось.