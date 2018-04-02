Глава Росгвардии попросил наказания для подчиненных за трагедию в Кемерово

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Виктор Золотов

Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» и не допустить туда неквалифицированных сотрудников ЧОПа. Об этом в понедельник, 2 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

Кемеровский центр лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), входящий в структуры Росгвардии, не мог не знать о непрофессионализме охранников ТЦ. В ходе служебной проверки выяснилось, что сотрудники ЧОП «Центр защиты» не были подготовлены для охраны на объектах массового пребывания людей и не имели соответствующей лицензии.

Кроме того, владельцами этого предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРРиГК должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий. Это должно быть примером для других наших сотрудников»,— объяснил изданию советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе охрана и ответственные за пожарную безопасность.

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