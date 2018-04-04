Горящий московский «Персей» сняли на видео

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Телеканал НТВ опубликовал в Telegram видеозапись, на которой запечатлен загоревшийся московский торговый центр «Персей для детей», расположенный возле станции метро «Семеновская». На кадрах видно, как из окон здания вырывается дым.

По данным источника «Интерфакса», пожару в «Персее» присвоен второй, повышенный ранг сложности. Очаг возгорания пока не найден, но известно, что пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.

«Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди», — сказал собеседник агентства, добавив, что из ТЦ эвакуировано порядка 300 человек.

Пожар в «Персее» начался днем 4 апреля. Источник в экстренных службах сообщал «Ленте.ру», что часть посетителей, отрезанных дымом, эвакуировали по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей ТЦ с другим зданием. Штатно сработала система дымоудаления.

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