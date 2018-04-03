Глава Подмосковья поручил провести пожарные учения в торговых центрах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе пожарные учения. Об этом сообщает РИАМО.

«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения. Все это должно строго соответствовать требованиям безопасности. И главное не план эвакуации, который висит на двери, главное, чтобы наши дети четко, правильно вели себя в экстремальных ситуациях», — сказал он.

По словам Воробьева, учения помогут жителям Подмосковья понять, как себя правильно вести в экстремальной ситуации. Он также подчеркнул, что подобные учения регулярно проводятся по всему миру.

«Считаю важным в Московском регионе эту работу поставить на определенные стандарты, чтобы у нас была высокая степень подготовки», — заключил губернатор.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах по всей стране начались после пожара в «Зимней вишне», который произошел 25 марта в Кемерове. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки.

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