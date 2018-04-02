Подмосковный губернатор провел совещание на мусорном полигоне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом сообщает телеканал «360».

Вместе с главой Подмосковья туда выехали и.о. руководителя Волоколамского района Андрей Вихарев и спецпредставитель губернатора по экологии Александр Чупраков.

В ходе совещания Воробьев проинспектировал работы по откачке фильтрата. Подчеркивается, что дегазация полигона стартует 14 апреля, завершить ее планируется в середине июня.

25 марта власти региона объявили о контроле над ситуацией вокруг «Ядрово».

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон. В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора выделят путевки в санатории.

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