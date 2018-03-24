Найден способ сделать полигон «Ядрово» открытым для жителей

Общественная палата Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района для организации доступа на мусорный полигон «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас требование — сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов», — сказала заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.

Она пообещала, что в эту работу включатся и Общественная палата, и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.

Дмитриева добавила, что доступ активистов на полигон позволит гражданам лично изучить старую и новую части свалки. С ее предложением согласился спецпредставитель подмосковного губернатора Александр Чупраков. «Мы договорились, что вы формируете рабочую группу в Telegram, куда входит входит и глава [муниципального района], и я, и операторы полигона, с тем чтобы оперативно обмениваться информацией», — продолжил он.

Жители подмосковного Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.