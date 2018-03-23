Подмосковный полигон «Ядрово» избавят от фильтрата

Фильтрат с мусорного полигона Ядрово с 26 марта будет вывозиться для очистки до технической воды в Солнечногорский район. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На старом полигоне почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду. Подобная система очистки создана на полигоне "Тимохово"», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Александра Чупракова.

Ранее 23 марта сообщалось, что на полигоне «Ядрово» в Волоколамске установят две аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов.

Жители подмосковного Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.

