На подмосковном полигоне «Ядрово» установят аэрозольные пушки

На полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамске установят две аэрозольные пушки, а также оборудование по контролю за передвижением мусоровозов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Пушки начнут распылять на территории полигона специальное вещество, которое будет нейтрализовывать запах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Он подчеркнул, что состояние воздуха в Волоколамске будут постоянно мониторить.

«Данные будут размещаться на сайте администрации. На центральной площади города установлена специальная станция МЧС, где на табло можно видеть показания воздуха. У нас здесь шесть станций: две из них — экомониторинга, две — МЧС и две — министерства экологии. Это позволит нам оперативно реагировать на возможные выбросы газа, которые происходят в результате перепадов давления или температур», — пояснил Чупраков.

Для мониторинга в муниципалитет дополнительно привлекли восемь единиц техники и 34 специалиста и работника.

Ранее жители подмосковного Волоколамска потребовали у местных властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту.

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