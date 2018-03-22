Мать «угрожавшей» губернатору Подмосковья девочки рассказала о гневе ребенка

Мать девочки, которая на митинге в подмосковном Волоколамске показала губернатору Андрею Воробьеву угрожающий жест, рассказала радиостанции «Говорит Москва», что в этом жесте нет ничего жестокого. По словам Татьяны Лозовой, ребенок так выразил свое негодование.
«Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно – у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: "Кхыть!" Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет. Свое отношение, может быть, выразила», — сказала собеседница радиостанции.
Она добавила, что девочку никто специально не готовил к митингу 21 марта: «Это просто у нее эмоции так сыграли <...> Она на всех митингах была, все это видела, слышала возмущение людей, видела эту свалку. Сама этим запахом надышалась, ходит в респираторе. Ей уже просто настолько надоело, что она что чувствует, то и…».
По словам Лозовой, ее дочь не знала, кто такой Воробьев, до митинга «в глаза она его не видела».
Жители Волоколамска требуют у властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. На митинге 21 марта произошла стычка между протестующими и полицией, кроме того, митингующие побили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение.