Мать «угрожавшей» губернатору Подмосковья девочки рассказала о гневе ребенка

Мать девочки, которая на митинге в подмосковном Волоколамске показала губернатору Андрею Воробьеву угрожающий жест, рассказала радиостанции «Говорит Москва», что в этом жесте нет ничего жестокого. По словам Татьяны Лозовой, ребенок так выразил свое негодование.

«Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно – у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: "Кхыть!" Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет. Свое отношение, может быть, выразила», — сказала собеседница радиостанции.

Она добавила, что девочку никто специально не готовил к митингу 21 марта: «Это просто у нее эмоции так сыграли <...> Она на всех митингах была, все это видела, слышала возмущение людей, видела эту свалку. Сама этим запахом надышалась, ходит в респираторе. Ей уже просто настолько надоело, что она что чувствует, то и…».

По словам Лозовой, ее дочь не знала, кто такой Воробьев, до митинга «в глаза она его не видела».

Коза Дереза / YouTube

Жители Волоколамска требуют у властей ликвидировать мусорный полигон Ядрово. В городе несколько недель идут акции протеста. На митинге 21 марта произошла стычка между протестующими и полицией, кроме того, митингующие побили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение.

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