Драка протестующих и главы Волоколамского района попала на видео

Возле Центральной районной больницы Волоколамска возмущенная толпа набросилась с кулаками на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал RTVI.

На кадрах видно, как Гаврилов стоит в окружении местных жителей, протестующих против мусорного полигона Ядрово. Некоторые митингующие оскорбляют чиновника, один из мужчин хлопает его по спине, тот пытается ответить на агрессию, и начинается потасовка. В итоге главу района бьют по голове, и охрана уводит его в больницу.

Канал уточняет, что после инцидента к ЦРБ приехали шесть машин ОМОНа. Силовики прошли колонной внутрь медучреждения.

21 марта стало известно о массовом отравлении жителей подмосковного Волоколамска. Утром в местную больницу доставили несколько десятков школьников с жалобами на тошноту, головокружение, рвоту. Генеральная прокуратура объявила о начале проверки.

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