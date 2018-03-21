Подмосковные школьники массово отравились неизвестным газом

По меньшей мере 23 ребенка в возрасте от 11 до 14 лет доставлены в Волоколамскую больницу из местной школы с отравлением неизвестным газом, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Еще 16 школьников получили медицинскую помощь на месте. Причина произошедшего пока не установлена.

По предварительным данным, в среду, 20 марта, около 9:00 из Волоколамской средней школы №2 на улице Панфилова стали поступать сообщения о резком удушающем запахе, который почувствовали ученики. Прибывшие врачи скорой помощи изначально предположили, что кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом, но свидетелей его применения найти не удалось, и сам баллончик до сих пор не обнаружен.

К 12:00, по данным медиков, в больницы были доставлены 23 ребенка, всего же за медицинской помощью в школе обратились 39 человек. У всех диагноз «отравление неизвестным газом раздражающего действия, аллергическая реакция».

В Главном управлении МВД по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что проверяют информацию.

В свою очередь начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев опроверг информацию о госпитализации детей.

«Ни один ребенок на данный момент не был госпитализирован. Я лично был в школе №2 полчаса назад», — заявил Полежаев ТАСС. По его словам, а городе утром стоял неприятный запах, и некоторые родители забирали своих детей из школы и отвозили в медицинские учреждения на осмотр.

Позже представитель министерства здравоохранения Московской области сообщил, что по состоянию на 13:00 в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города.

«Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение, — заявили в министерстве. — Госпитализированы пять человек. Кроме того, 4 ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом. В Волоколамск выехала бригада специалистов из института МОНИКИ (инфекционист и невролог)».

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