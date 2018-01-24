Число госпитализированных с отравлением газом в Подмосковье выросло до шести

Число госпитализированных с отравлением неизвестным газом в Одинцовском районе Подмосковья выросло до шести. Об этом Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, двое попали в больницу в бессознательном состоянии.

Другой источник рассказал изданию, что в общежитии проживали нелегальные мигранты.

По предварительной версии, причиной отравления стали выхлопы от тепловой пушки, работающей на дизельном топливе.

Ранее сообщалось, что в ведомственной гостинице в поселке городского типа Новоивановское постояльцы почувствовали себя плохо и стали вызывать скорую. Врачи зафиксировали 50 обращений.

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