В подмосковном общежитии неизвестным газом отравились около 50 человек

Массовое отравление неизвестным газом зафиксировано во вторник, 23 января, в поселке городского типа Новоивановское в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, постояльцы ведомственной гостиницы на Амбулаторной улице около 22:00 почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. К 23:30 медики зафиксировали 50 обращений.

«По предварительным данным, ухудшению самочувствия предшествовало появление странного запаха. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают его источник. Проведена эвакуация всех проживающих», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Все пострадавшие доставляются для осмотра в медицинские учреждения, госпитализированы четыре человека. Их состояние оценивается как средне-тяжелое и удовлетворительное.

Официальных комментариев пока получить не удалось.

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