Под Петербургом девятилетний мальчик надышался дезодорантом и умер

В поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области девятилетний ребенок умер, надышавшись содержимым дезодоранта-распылителя, сообщает в пятницу, 3 ноября, 47news.ru. Рядом с его телом лежали пакет и аэрозоль.

Днем 2 ноября тело ребенка обнаружил вернувшийся домой отец. Он сделал мальчику искусственное дыхание, но не смог его спасти. Как отмечает 47news.ru, семья школьника благополучная, его родителей не привлекали к ответственности.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что следов насильственной смерти не обнаружено. Ведомство расследует дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В октябре в городе Волосово Ленинградской области от отравления газом умер 17-летний подросток, сообщал «Петербургский дневник». По информации издания, он вместе со своими знакомыми дышал содержимым газового баллончика для заправки зажигалок.