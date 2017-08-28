На Урале умер опрокинувший на себя чайник с кипятком годовалый ребенок

В селе Большое Шумаково Челябинской области обнаружили тело годовалого ребенка со следами термического ожога. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в понедельник, 28 августа.

«По предварительным данным, ребенок, оставшись без внимания взрослых, опрокинул на себя чайник с горячей водой», — отмечается в тексте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК).

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, в одном из сельских домов.

23 марта пятерых работников «Камчатскэнерго» признали виновными в гибели троих восьмилетних школьников, упавших в заполненную кипятком тепловую камеру теплосети в Петропавловске-Камчатском. Эта камера, в которой проводились ремонтные работы, была прикрыта сверху листом ДСП. Никаких предупреждающих знаков и ограждений рабочие не выставили. По одной из версий, дети провалились, когда стали прыгать на этом листе.