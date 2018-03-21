Прокуратура начала проверку после сообщения о массовом отравлении школьников

Генеральная прокуратура РФ в среду, 21 марта, поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений в Волоколамске, заявил Александр Куренной, официальный представитель надзорного ведомства. При этом он подчеркнул, что ход проверки взят на контроль в центральном аппарате Генеральной Прокуратуры.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, к 14:00 к врачам Волоколамска обратились 57 школьников из трех учебных заведений города. Из этого числа один госпитализирован в связи с сопутствующим заболеванием, четверо — для более тщательного мониторинга состояния здоровья по настоятельной просьбе родителей, остальные в госпитализации не нуждаются.

«Мы опросили детей, все предъявили схожие жалобы на тошноту, головокружение, рвоту, и все связывают ухудшение своего состояния с неприятным запахом, который распространяется со свалки, — рассказал Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области. — Мы изучили концентрацию газа, ее уровень находится в пределах допустимой нормы. Мы хотим разобраться в состоянии детей, отправили из нашего головного института специалистов по аллергологии, токсикологии, и главный педиатр тоже находится сейчас непосредственно в Волоколамском лечебном учреждении. Взяты анализы, по результатам будем делать выводы».

В аппарате губернатора Московской области подчеркнули, что Андрей Воробьев держит на личном контроле ситуацию с полигонами ТБО и информирует Администрацию Президента и Правительство Российской Федерации. «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — прокомментировал глава региона.

«Мы с пониманием относимся к жалобам жителей и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее провести дегазацию полигона. Он работает с 1979 года и за это время накопил большой объем свалочного газа, — сообщил вице-губернатор Александр Чупраков. — Сегодня ночью на полигоне «Ядрово» в результате резкого падения давления произошел выброс свалочного газа. Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами».

Источник «Ленты.ру» сообщил, что утром было зафиксировано большое количество звонков во все оперативные службы с заявлениями о резком и неприятном запахе, но ни одно из них не подтвердилось.

При этом и в ГСУ СКР по Московской области, и в подмосковной полиции нашему корреспонденту сообщили, что никаких проверок по факту массового отравления не проводят.

Оператор полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» заключил контракт с голландской компанией, которая с 24 марта приступает к дегазации полигона, и закончит его до 15 июня. В результате этого неприятный запах на полигоне должен быть практически устранен. Однако местные активисты добиваются полного его закрытия.