Глава Подмосковья велел разобраться с ситуацией на полигоне «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил министра экологии Александра Когана лично проверить ситуацию на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Об этом он заявил журналистам во вторник, 6 марта, передает «Интерфакс».

«Александр Борисович [Коган], вы, пожалуйста, поезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте о дорожной карте жителям и всем нам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что жители Волоколамского района беспокоятся из-за полигона и на выходных вышли на митинг. «Сегодня там были выбросы с "Ядрово" (...). Нам нужна четкая и понятная дорожная карта, которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу», — подчеркнул губернатор.

В субботу, 3 марта, у здания администрации подмосковного Волоколамска прошел митинг. Местные жители пожаловались на неприятный запах с полигона «Ядрово» и потребовали как можно скорее решить эту проблему.

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