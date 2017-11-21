Три подмосковных города получили высокую экологическую оценку

Подмосковные города оказались в числе лидеров единого экологического рейтинга от Минприроды России и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов во вторник, 21 ноября.

В частности, Подольск, Мытищи и Красногорск вошли в число лучших по критерию «Управление в области охраны окружающей среды» среди так называемых малых городов. Пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков отметил, что такие результаты свидетельствуют об эффективной модели управления в области охраны окружающей среды правительством Московской области.

«Главная задача была не сказать, кто лучше, а кто хуже, а поменять реальную ситуацию на местах. Теперь задача для всех субъектов и городов обратить внимание на выявленные проблемы и принять меры», — сказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Рейтинг составлялся на основе информации из муниципальных образований и данных общественных организаций, уточнили в ведомстве.

18 октября министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.

В этом году в регионе началась масштабная реформа системы обращения с мусором. Власти планируют вдвое сократить объем твердых бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, за счет переработки вторсырья. Кроме того, на территории области реализуется губернаторская программа «Чистое Подмосковье», в рамках которой регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель — оценить усилия муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды.