Воробьев рассказал о перспективах раздельного сбора мусора в Подмосковье

Систему раздельного сбора мусора планируется внедрить во всех городах и муниципальных образованиях Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова в четверг, 2 ноября, приводит корреспондент «Ленты.ру».

В четверг глава региона вместе с специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым познакомился с системой раздельного сбора мусора в Мытищах.

«Мытищи занимают второе место по уровню раздельного сбора мусора. Еще 12 городов Московской области начали внедрять такую практику. (...) Раздельный сбор мусора будет и дальше внедряться во всех населенных пунктах. Это существенно снизит и объем захоронения, и платежку», — сказал Воробьев после осмотра комплекса по переработке бытовых отходов.

22 сентября министр экологии и природопользования региона Александр Коган сообщил, что Москва планирует в четыре раза уменьшить объемы захоронения мусора на территории Подмосковья к 2021 году.

7 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов.

Ранее в том же месяце Коган сообщил, что к 2021 году в регионе планируется построить два завода по термической переработке отходов и еще два — к 2022 году. Параллельно с этим планируется запустить шесть мусороперерабатывающих комплексов.

На территории Мытищ с 2009 года реализуется программа по внедрению раздельного сбора мусора. В городе установлены более 300 контейнерных площадок и работает пункт переработки отходов.