Глава Минэкологии Подмосковья рассказал о мерах по борьбе со стихийными свалками

Борьба со стихийными свалками в Московской области будет вестись посредством строительства мусороперерабатывающих комплексов, а также путем ужесточения наказания за загрязнение территорий. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИАМО со ссылкой на министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

По предварительным подсчетам, минимальный объем переработки отходов составит примерно 50 процентов от поступающих на мусороперерабатывающим комплекс. «Если мы говорим о термическом обезвреживании — это минимум 70 процентов обезвреживания», — сказал чиновник.

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Однако, по его словам, с реализацией этих проектов имеется ряд сложностей, так как местные жители выступают против того, чтобы рядом с их домами располагался подобный объект.

Бороться со стихийными навалами мусора следует также при помощи ужесточения наказания, считает министр. «Организация, которая засоряет территорию и понимает, что она это делает сознательно, должна нести достаточно жесткую ответственность, в том числе уголовную», — отметил Коган.

В ближайшее время в Мособласти будет увеличено число рейдов, которые позволят оперативно ликвидировать скопления мусора в зеленых зонах и вдоль дорог, уточняет телеканал «360».

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В Подмосковье к 2021 году планируется построить два завода по термической переработке отходов и еще два — к 2022 году. Параллельно с этим планируется запустить шесть мусороперерабатывающих комплексов.

22 июня губернатор региона Андрей Воробьев распорядился приостановить работу полигона «Кучино», на который жители Балашихи пожаловались главе государства в ходе прямой линии. Теперь он подлежит рекультивации.

