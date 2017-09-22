В Подмосковье сократится число захоронений столичного мусора

Москва планирует в четыре раза уменьшить объемы захоронения мусора на территории Подмосковья к 2021 году, заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Его слова приводит РИАМО в пятницу, 22 сентября.

«Мы сейчас выходим на подписание соглашения, согласно которому Москва также будет вводить дополнительные производственные мощности и будет уменьшать объем захоронения отходов на территории Московской области», — рассказал министр.

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7 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов. Такой способ ликвидации бытовых отходов, подчеркнул премьер-министр, позволит максимально сократить выброс вредных веществ.

Ранее в том же месяце Коган сообщил, что к 2021 году в регионе планируется построить два завода по термической переработке отходов и еще два — к 2022 году. Параллельно с этим планируется запустить шесть мусороперерабатывающих комплексов.

В этом году, объявленном Годом экологии, в Подмосковье началась масштабная реформа системы обращения с мусором. Власти планируют вдвое сократить объем твердых бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, за счет переработки вторсырья.