В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Кулаковский»

Мусорный полигон «Кулаковский» в Чеховском районе Московской области, деятельность которого была приостановлена еще в конце июля по решению суда, закрыт. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает сайт правительства региона со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Администрация района решает вопрос о завозе чистых грунтов, чтобы соблюсти все меры противопожарной безопасности, и снизить негативное воздействие», — сообщили в ведомстве.

Теперь предстоит доработка проекта рекультивации полигона «Кулаковский», его прохождение государственной экологической экспертизы и поиск подрядчика, который будет осуществлять работы по рекультивации.

«Кулаковский» был образован в 1966 году и включен в госреестр объектов размещения отходов, его площадь превышает 13 гектаров.

В этом году, объявленном Годом экологии, в Подмосковье началась масштабная реформа системы обращения с мусором. Власти планируют вдвое сократить объем твердых бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, за счет переработки вторсырья. К 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 11 высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов.