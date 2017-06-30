Еще один мусорный полигон в Подмосковье приостановил работу

Прокуратура добилась остановки работы мусорного полигона «Каурцево» в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 30 июня.

В ведомстве установили, что у предприятия отсутствовало разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, оно не было включено в реестр объектов размещения отходов. По результатам проведенной проверки виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

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23 июня был закрыт полигон «Кучино» в Балашихе. Решение было принято после того, как местные жители пожаловались на ситуацию с бытовыми отходами во время прямой линии президента России Владимира Путина. После этого глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку. Всех сотрудников полигона сократили.

После закрытия свалки подмосковные власти обратились к правительству Москвы с просьбой помочь с финансированием работ на полигоне, поскольку 80 процентов мусора было завезено туда из столицы.