В Минэкологии Подмосковья нашли на полигоне Кучино незарегистрированный мусор

Часть отправлявшегося на подмосковный полигон Кучино мусора никак не регистрировалась, поэтому чиновники Московской области не знали о полном объеме захороненных там отходов. Об этом заявил министр экологии Московской области Александр Коган, передает ТАСС.

Он отметил, что следователи проводят по этому факту проверку. По отчетам ведомства, на полигоне было захоронено 200 тысяч тонн отходов из области и 1 миллион 400 тысяч тонн — из Москвы. Данную информацию областным экологам предоставили в Москве, на основании чего Коган сделал вывод, что «есть определенные элементы, которые не были учтены».

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Ранее 28 июня власти Московской области обратились к столичному правительству с просьбой помочь с финансированием работ на полигоне Кучино, поскольку 80 процентов мусора было завезено туда из Москвы.

Полигон твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе закрыли 23 июня, вскоре после того, как президент России Владимир Путин потребовал прекратить работу свалки, на которую ему пожаловались в ходе прямой линии местные жители.

