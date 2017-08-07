Медведев призвал найти современное решение утилизации мусора в Подмосковье

Решать проблему утилизации мусора в Московской области нужно с помощью самых передовых технологий. Об заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с губернатором региона Андреем Воробьевым, передает ТАСС в понедельник, 7 августа.

Премьер-министр подчеркнул, что полигоны твердых бытовых отходов вызывают недовольство жителей. «Использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то, что они дорогие, это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы», — сказал он.

Медведев при этом подчеркнул, что такой способ ликвидации отходов позволяет максимально сократить выброс вредных веществ. Он призвал воспользоваться им и в Московской области. «Здесь экономить нельзя именно потому, что речь идет об экологии и той среде, где живут миллионы наших людей», — подчеркнул глава кабмина.

Подмосковный губернатор, в свою очередь, рассказал о результатах работы в этой сфере: «В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди. Этим полигонам 50-60 лет, они исчерпали свои лимиты и из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22, еще два — Кулаковский и Царево, это Пушкинский район, закрываем накануне первого сентября, потому что неподалеку находится школа».

По словам Воробьева, мусоросжигающие заводы в регионе будут строиться в отдалении от населенных пунктов в соответствии с самими современными технологиями, которые «позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора». Работа по этому направлению ведется совместно с «Ростехом».

20 июля сообщалось, что в Ногинском районе ликвидировала свалка бытовых и строительных отходов. За день до этого стало известно о вывозе мусора с 31 точки, нанесенной на карту интерактивного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка».