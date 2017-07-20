В Подмосковье ликвидировали очередную многолетнюю свалку

30 кубометров бытового и строительного мусора ликвидировали в Ногинском районе по требованию Министерства экологии и природопользования Московской области, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 20 июля.

«Она [свалка] образовывалась постепенно: жители близлежащих СНТ (садовых некоммерческих товариществ — прим. «Ленты.ру») и отдыхающие скидывали пакеты на свободный земельный участок рядом с полем», — говорится в сообщении.

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Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, владельцем земельного участка является сельскохозяйственное предприятие «Ногинское». Собственник, по его словам, нанял рабочих и специализированную технику и совместно с администрацией убрал многолетние навалы.

Накануне сообщалось, что на территории Подмосковья ликвидирована тридцать одна нелегальная свалка, нанесенная на карту интерактивного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка».

14 июля министерство экологии и природопользования потребовало от властей Люберец ликвидировать свалку нефтепродуктов в течение пяти дней. Проверка была организована после обращения в министерство местного жителя.

В конце прошлого месяца прокуратура добилась остановки работы мусорного полигона «Каурцево» в Наро-Фоминском районе. 23 июня был закрыт полигон «Кучино» в Балашихе.