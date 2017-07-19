Свыше 30 свалок ликвидировали в Подмосковье

Тридцать одна нелегальная свалка, нанесенная на карту интерактивного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка», ликвидирована на территории Подмосковья. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 19 июля.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, мусор убрали в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, а также в Сергиево-Посадском и Коломенском районах.

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Наиболее проблемными территориями остаются Солнечногорский и Раменский районы, а также городской округ Истра. В них из 22 свалок убраны всего две, отмечает телеканал.

14 июля сообщалось, что министерство экологии и природопользования Подмосковья потребовало от властей Люберец ликвидировать свалку нефтепродуктов в течение пяти дней. Проверка была организована после обращения в министерство местного жителя.

В конце июня стало известно, что прокуратура добилась остановки работы мусорного полигона «Каурцево» в Наро-Фоминском районе. 23 июня был закрыт полигон «Кучино» в Балашихе. Решение было принято после того, как местные жители пожаловались на ситуацию с бытовыми отходами во время прямой линии президента России Владимира Путина.

В рамках проекта «Генеральная уборка» запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место, где было допущено нарушение. 19 июля поступил сигнал от жителя Кызыла о стихийной свалке на территории бывшего детского сада.