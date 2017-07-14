В Подмосковье потребовали ликвидировать свалку нефтепродуктов в Люберцах

Администрация городского округа Люберцы (Московская область) должна ликвидировать свалку нефтепродуктов за пять дней. Соответствующее поручение дало министерство экологии и природопользования Подмосковья, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 14 июля.

Проверка была организована после обращения\ в министерство местного жителя. Он пожаловался на то, что у деревни Токарево постоянно скапливаются емкости с нефтепродуктами.

По словам главы ведомства Александра Когана, у населенного пункта из-за этого произошел разлив нефтепродуктов на площади около 100 квадратных метров.

Минэкологии потребовало от местных властей ликвидировать свалку в течение пяти дней, а впоследствии рекультивировать загрязненный участок.

23 марта произошел разлив нефтепродуктов в подмосковном Домодедово. В пруд в деревне Истомиха, по официальным оценкам, тогда вылилось около 50 тонн жидкости.