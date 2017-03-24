Спасатели локализовали разлив нефтепродуктов в подмосковной реке

Спасатели остановили дальнейшее распространение нефтепродуктов по реке Мураниха в Московской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На реке установлено два ряда боновых заграждений, пятно обработано сорбентом. Отмечается, что угрозы дальнейшего загрязнения Муранихи и проникновения топлива в водозаборы нет. В работах на месте происшествия задействованы 40 человек и 15 единиц техники.

Как сообщалось 23 марта, разлив нефтепродуктов произошел в деревне Истомино, входящей в городской округ Домодедово. Помимо реки Мураниха, топливо попало в пруд (туда вылилось около 50 тонн нефтепродуктов), а также в несколько ручьев.