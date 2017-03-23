В подмосковном Домодедове произошел разлив нефтепродуктов

В Подмосковье в городском округе Домодедово произошел разлив нефтепродуктов. Об этом в четверг, 23 марта, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 09.35 мск. На место происшествия в деревню Истомиха были направлены сотрудники «Экоспаса».

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в пруд в деревне Истомиха вылилось не менее 50 тонн нефтепродуктов, длина пятна составила около 10 километров, сообщается на сайте регионального Минэкологии. Загрязненными оказались также несколько ручьев, а также река Мураниха. Есть риск поступления нефтепродуктов в реку Пахру. Предположительно, в водоеме оказался керосин.

«По предварительной информации, виновниками загрязнения являются две компании, работающие в аэропорту "Домодедово". В настоящее время в акватории пруда установлены боны для сбора нефтепродуктов», — отмечается в сообщении на сайте министерства. По факту произошедшего начато расследование сотрудниками Росприроднадзора. Создана рабочая группа по ликвидации последствий сброса.

В то же время руководство Домодедово заявило, что аэропорт не имеет отношения к выбросу нефтепродуктов, сообщает телеканал M24.ru.