Минэкологии Подмосковья проинспектирует мусорные полигоны из космоса

Министерство экологии и природопользования Московской области заказало аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок в регионе. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщается на сайте ведомства.

Работа поручена ООО «Геоинформ+», она должна быть завершена к 22 сентября.

По словам главы Минэкологии региона Александра Когана, исполнителю предстоит сфотографировать 40 действующих и закрытых в разные годы объектов размещения отходов.

Съемка с воздуха и из космоса позволит обновить данные о состоянии объектов и определить степень их негативного воздействия на окружающую среду. Министерство определит фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации, уточняется в сообщении.

11 августа стало известно, что в Балашихе засыпали грунтом более половины площади закрытого по распоряжению подмосковных властей мусорного полигона «Кучино».

Ранее в этом же месяце председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с губернатором региона Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов. Такой способ ликвидации бытовых отходов, подчеркнул премьер-министр, позволит максимально сократить выброс вредных веществ.