Мусорный полигон «Кучино» в Подмосковье наполовину засыпали грунтом

В подмосковной Балашихе более половины площади закрытого мусорного полигона «Кучино» засыпали грунтом. Об этом сообщили «Интерфакс» в местной администрации.

«На полигон ежедневно завозят около 350 машин с грунтом. Более половины общей площади свалки уже засыпано, завершить эти работы планируется в октябре», — отметили там.

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Член подмосковного совета по правам человека Евгения Тимохин, заявил, что для контроля за тем, какой грунт завозят на закрытый полигон, будет выставлен дополнительный пункт экоконтроля. «Чтобы не было едкого запаха и земля удовлетворяла требованиям будущей рекультивации», — отметил Тимохин.

8 августа сообщалось о внеплановой проверке чистоты воздуха вблизи «Кучино», которая не выявила превышения загрязняющих веществ. Заборы образцов для исследования проводились вечером и ночью — в то время, когда неприятные запахи были наиболее заметны жителям.

22 июня президент России Владимир Путин потребовал от подмосковных властей в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую в ходе прямой линии ему пожаловались жителей Балашихи. Свалка, по их мнению, занимала на тот момент площадь в 50 гектаров. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев приказал закрыть полигон.