Вблизи мусорного полигона «Кучино» проверили чистоту воздуха

Внеплановая проверка чистоты воздуха вблизи закрытого мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье не выявила превышения загрязняющих веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа во вторник, 8 августа.

«Они [заборы воздуха] проводились в вечернее и ночное время, когда жители чаще всего жаловались на запахи», — рассказала консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии администрации Балашихи Светлана Маренинова.

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Проверка проводилась по нескольким показателям, в том числе по концентрации диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака. Пробы отбирались у полигона и асфальтового завода, которые находятся в черте города.

Проверить воздух поручил и. о. главы городского округа Балашиха Сергей Юров 26 июля после обращения жителя микрорайона Железнодорожный во время прямого эфира на телеканале «360». Мучина пожаловался на резкий запах, который остался даже после закрытия полигона «Кучино». «С учетом того, что такой вопрос поступил, мы отдельно его проработаем, чтобы на официальном сайте администрации дополнительно обнародовать информацию по тем или иным показателям атмосферного воздуха», — сказал Юров.

22 июня российский президент Владимир Путин поставил задачу перед подмосковными властями за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители домов одного из микрорайонов Балашихи в ходе прямой линии. Граждане, живущие в непосредственной близости с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», рассказали, что свалка занимает площадь в 50 гектаров.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть полигон.