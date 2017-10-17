Определены первые призеры конкурса видеороликов «Чистое Подмосковье»

Промежуточные итоги конкурса видеороликов «Чистое Подмосковье» подвели в правительстве Московской области, в финальном отборе участвовали 50 работ о несанкционированном выбросе мусора. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 октября.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, почти 1,5 тысячи человек стали участниками группы в социальных сетях. «Лучшим признано видео, где автор, 16-летний школьник из Балашихи, не только снял факт нарушения, но и провел воспитательную работу. В итоге главный герой пообещал впредь выкидывать мусор только в специально отведенных местах. Это и является главным механизмом конкурса», — подчеркнул он.

Победителю — Артему Давыдову — подарили смартфон IPhone 8. В финал также вышли авторы видеороликов из Пушкинского района, городских округов Мытищи, Наро-Фоминск, Власиха. Лучшие работы выбирали сами жители, путем голосования на страничке в социальных сетях проекта.

Конкурс «Чистое Подмосковье» организован при поддержке Министерства экологии и природопользования Мособласти. Для участия в нем необходимо снять видео, где запечатлен момент выброса бытовых отходов, выложить его в социальные сети с хештегами #ЧистоеПодмосковье #Попался и следить за итогами еженедельного голосования на портале ЧистоеПодмосковье.рф.

На территории области реализуется губернаторская программа с одноименным названием, в рамках которой регулярно проводятся антимусорные рейды и другие мероприятия, направленные на недопущение захламления территорий. В патрулировании улиц участвуют представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», а также активисты проекта «Генеральная уборка» ОНФ.