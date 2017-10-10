Губернатора Подмосковья поблагодарили за чистые подъезды

Жители Лыткарина поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за капитально отремонтированные подъезды. Об этом во вторник, 10 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.

Глава региона посетил Лыткарино с рабочим визитом. В частности, он осмотрел строящийся крупный центр обработки данных, детскую поликлинику, гимназию № 7, новую детскую площадку и подъезд, где прошел капительный ремонт. «Мы вам хотим выразить огромную благодарность. Тепло в доме. Подъезды чистые», — сказала местная жительница.

Всего до конца года в городе планиурется отремонтировать более 220 подъездов, что составляет 25 процентов от общего количества. Уже завершились работы в 112 подъездах, что составляет половину от плана.

26 сентября жители Павшинской поймы поблагодарили губернатора за открытие качественного медучреждения с детским отделением.

14 сентября министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин заявил, что до конца года в регионе планируется отремонтировать около 32 тысяч подъездов. В тот же день заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.

На ремонт подъездов по губернаторской программе средства выделяются из областного и муниципального бюджетов, управляющих компаний, а также небольшие взносы жителей. Жильцы сами принимают решение о включении своего дома в программу.