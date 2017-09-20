Более 44 тысяч домов в Подмосковье включили в программу капремонта

Более 44 тысяч многоквартирных домов в Московской области вошли в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2038 года. Об этом сообщает РИАМО в среду, 20 сентября.

«У нас самая большая в Российской Федерации программа капитального ремонта по количеству домов, включенных в нее», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

По его словам, часть домов была переведена в программу по ликвидации ветхого и аварийного жилья: «Это тоже большая программа в России — более 1,5 тысяч домов». Министр добавил, что жителям, изначально сдававшим средства на капремонт, вернут деньги.

14 сентября заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.

В начале августа Хромушин сообщил, что до конца года в рамках программы капремонта домов благоустроят около трех тысяч объектов. На эти цели выделено более 16 миллиардов рублей.

21 июня сообщалось, что в региональную программу капитального ремонта вошло 44 757 домов. Всего в Мособласти более 54 тысяч многоквартирных домов.