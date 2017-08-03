Власти Подмосковья отчитались о ходе капремонта многоквартирных домов

Около трех тысяч объектов благоустроят в Подмосковье в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов до конца года. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 3 августа.

«Программа у нас самая большая в России. Из-за погодных условий сделали ее переходящей. По ремонту крыш у нас была только неделя. Мы сейчас находимся на выполнении программы на 21 процент», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Отмечается, что 720 объектов планируется отремонтировать комплексно. К примеру, если речь идет о подъездах, то работы предполагают и замену лифтов.

12 июля зампред правительства Мособласти Дмитрий Пестов сообщил, что с начала года в многоквартирных домах Подмосковья было отремонтировано более семи тысяч подъездов. Всего в список на 2017-й включено 32 тысячи. Жители некоторых домов могут наблюдать за ремонтными работами в режиме онлайн.

21 июня сообщалось, что в региональную программу капитального ремонта вошло 44 757 домов.