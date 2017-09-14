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Программы капремонта домов и подъездов в Подмосковье сочли успешными

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Московская область является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Его слова приводятся в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

«Если вы [власти региона] делаете капитальный ремонт, будет правильней, если двор будет благоустраиваться одновременно с капитальным ремонтом домов, находящихся в этом дворе и с ремонтом подъездов. Нужно чтобы все это делалось максимально "под ключ"» — сказал Чибис на IV Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что власти Подмосковья хорошо справляются с этой задачей.

В свою очередь министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин заявил, что до конца года в регионе планируется отремонтировать более трех тысяч многоквартирных домов и около 32 тысяч подъездов. «Основная цель программ — в кратчайшие сроки (два-три года) вывести качество жизни наших жителей на принципиально новый уровень. Мы планируем привести каждый подъезд Подмосковья, как элемент комфортной среды, к нормативному состоянию», — подчеркнул он.

11 августа зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов заявил, что в регионе отремонтировано уже 10 тысяч подъездов многоквартирных домов. Затраты на губернаторскую программу в этом году составят около 5,9 миллиарда рублей. За ходом ремонта жители некоторых домов могут следить в режиме онлайн.

21 июня главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков сообщил, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта. Всего в Мособласти более 54 тысяч многоквартиных домов.

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