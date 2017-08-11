В Подмосковье почти на треть выполнили программу капремонта подъездов

В Московской области отремонтировано уже 10 тысяч подъездов многоквартирных домов в рамках соответствующей губернаторской программы. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 11 августа.

«Всего в 2017 году запланировано отремонтировать 32 тысячи подъездов, завершение основного объема работ запланировано на август и сентябрь», — сказал зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

С опережением графика работы ведутся в городских округах Ступино, Люберцы, Зарайск, Озеры и Красноармейск, отмечается в сообщении. Затраты на программу в этом году составят около 5,9 миллиарда рублей.

12 июля сообщалось, что работы проведены в семи тысячах подъездов. За ходом ремонта жители могут следить в режиме онлайн.

21 июня главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков сообщил, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта. Он уточнил, что всего в Мособласти более 54 тысяч многоквартиных домов.